Rio Negro garante a participação no Mapa do Turismo Brasileiro

A Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria de Cultura e Turismo, aderiu ao Programa de Regionalização do Turismo no Paraná. A adesão, para o ano de 2022, foi assinada pelo prefeito James Karson Valério e garante a manutenção do município no Mapa do Turismo Brasileiro.

Rio Negro integra a Agência Regional do Turismo – Adetur “Rotas do Pinhão” desde 2018 quando aderiu pela primeira vez ao Programa. Desde então o município manteve as exigências do Ministério do Turismo (Mtur), que incluem fazer parte e participar ativamente da Instância de Governança Regional (IGR); manter o Conselho Municipal do Turismo ativo; atualizar o planejamento estratégico municipal do turismo, integrando-o ao da região turística; apoiar o desenvolvimento do turismo regional, em cooperação com os demais municípios da região turística; manter as informações atualizadas junto à IGR e ao órgão do turismo.

Garantir sua participação no Programa mantém o município apto a receber recursos do Ministério do Turismo. Através desses investimentos, por exemplo, foi realizada a reforma do telhado do Complexo do Seminário Seráfico São Luís de Tolosa e a reforma da Ponte Dr. Diniz Assis Henning. A inclusão no Programa também assegura ações de formação de trabalhadores na área do turismo, como os Cursos de Capacitação Turística que estão sendo ofertados no município, através de parceria entre a Adetur e o Senac. Neste mês serão dois cursos realizados: Organização e Planejamento dos Receptivos Turísticos e Gestão de Pequenos Negócios em Comércio e Serviços. Em breve novas formações serão contempladas, nas modalidades EAD e presencial.

De acordo com o Ministério do Turismo, o trabalho regionalizado permite ganhos não só para o município que recebe o visitante, mas para toda a região, compreendendo que o turista que visita uma região, pode utilizar produtos ou serviços das regiões adjacentes. O Programa de Regionalização do Turismo trabalha a convergência e a interação de todas as ações desempenhadas pelo MTur com estados, regiões e municípios brasileiros. Seu objetivo principal é o de apoiar a estruturação dos destinos, a gestão e a promoção do turismo no País. Neste cenário, a Adetur tem por missão ser o órgão gestor e de apoio às atividades, projetos e iniciativas do turismo na sua região de abrangência, bem como estimular os associados para atuarem na construção do desenvolvimento sustentável do turismo local e regional.

