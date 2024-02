Rio Negro inaugura painel grafitado no parque ecoturístico

Diversas atividades foram realizadas na tarde deste domingo no Parque Ecotur√≠stico Municipal S√£o Lu√≠s de Tolosa. Apesar do clima inst√°vel, um bom p√ļblico prestigiou o evento Ocupando Espa√ßos – Cultura Urbana em Rio Negro.

Entre as atra√ß√Ķes do evento est√° a inaugura√ß√£o do painel de grafite instalado pr√≥ximo √† entrada do parque. O profissional Dion Luis Hable de Oliveira (popularmente conhecido como ‚ÄúMoska‚ÄĚ) √© o grande respons√°vel pela bela arte alusiva ao centen√°rio do Semin√°rio Ser√°fico S√£o Lu√≠s de Tolosa. O p√ļblico presente acompanhou todo o processo de pintura.

O evento tamb√©m teve muita m√ļsica com as bandas Drop Hand e Pir√Ęmide em Marte, gastronomia com pra√ßa de alimenta√ß√£o, artesanato, atividades recreativas, pista street skate e campeonato de ollie.