Rio Negro inicia processo para ampliar o mercado de suas agroindústrias

Na última quinta-feira (22), o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, e a médica veterinária da Prefeitura, Patrícia Dequech, participaram em Curitiba do evento que reuniu lideranças para debater assuntos de interesse do agro, com o objetivo de promover a saúde animal das propriedades rurais e também estimular a comercialização de pequenas agroindústrias.

Organizado pelo Sistema Estadual de Agricultura (SEAGRI), o fórum aconteceu na sede da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do Paraná (FETAEP). Um dos assuntos abordados foi o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (SUSAF/PR).

O SUSAF é um programa destinado especialmente à agroindústria familiar e as de pequeno porte. Com o selo, a agroindústria que só comercializava no próprio município pode vender seus produtos em todo o território estadual. A exigência é de que ela esteja registrada no Sistema de Inspeção Municipal (SIM), que precisa seguir as orientações e legislações higiênico-sanitárias exigidas pelo programa.

Durante o evento foram apresentados os procedimentos necessários para adesão ao SUSAF/PR. Os estabelecimentos interessados obter o selo devem seguir os programas de autocontrole, como limpeza, desinfecção e higiene, hábitos higiênicos e saúde dos manipuladores. Além disso, é exigida a manutenção das instalações e equipamentos, controle de potabilidade de água, seleção de matérias-primas, ingredientes e embalagens, controle de pragas e vetores e controle de temperatura. Também devem contratar profissional habilitado para a industrialização e conservação dos produtos.

Com o selo impresso nas embalagens ou rótulos, as agroindústrias inspecionadas e indicadas pelo SIM poderão vender os produtos de origem animal em todas as cidades do Estado. “Isso é muito importante para as pequenas produções terem a possibilidade de ganhar dinheiro, crescer, e quem sabe, se tornarem grandes indústrias”, disse o vice-governador Darci Piana durante o evento. “Nosso processo está para ser aprovado em nossa Câmara Municipal. Rio Negro será uma das primeiras cidades nesta forma de inspeção e oportunidades de negócios do Estado”, afirmou o prefeito James.