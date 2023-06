Rio Negro investirá mais de R$ 2,5 milhões em obras de pavimentação asfáltica

Compartilhar no Facebook

Rio Negro recebeu nesta quarta-feira (14) recursos do Governo do Estado para obras de pavimentação de vias urbanas. O valor a ser investido é de R$ 2.535.354,13 através do Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM).

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A autorização para licitação foi entregue ao prefeito James Karson Valério em Curitiba pelo secretário de Estado das Cidades, Eduardo Pimentel.

De acordo com o prefeito, esta é mais uma ação dentro de uma série de ações do Governo do Estado em prol da população. “É uma conquista. É a melhoria da qualidade de vida dos rio-negrenses. A gestão de Ratinho Junior pauta por melhorar a realidade das pessoas. A pavimentação traz ganhos na mobilidade e oportuniza qualidade, é uma das pautas principais dos grandes gestores públicos”, disse.

As seguintes ruas de Rio Negro receberão pavimentação asfáltica: José Batista (a partir da Professor Luiz José Lauer até o seu final), Professora Ivone Ferreira (entre a Jacob Fuchs e a Expedicionário Alfredo Gaertner), Antônio Lourenço (entre Jacob Fuchs e Rua Expedicionário Alfredo Gaertner), Alvino Schelbauer (entre Julio Paluch e Palmira Becker), Julio Paluch (entre Alvino Schelbauer e Celso Antonio Henning), Pedro Ruthes (entre Professora Lydia Cominiski e Teodoro Baggio) e Francisco José Lang (entre Oito de Dezembro e Elysio Amantino Von Linsingen).

SFM

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Fomento Paraná é agente financeiro em financiamentos do Estado para municípios paranaenses. As operações são realizadas em parceria com a Secretaria de Estado das Cidades e tem o PARANACIDADE como agente técnico-operacional.

O Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios do Paraná (SFM) é destinado à promoção do desenvolvimento urbano, de serviços básicos e bens públicos necessários à modernização da estrutura dos municípios.

Os projetos e programas financiados devem considerar fatores como a geração de emprego e renda, a inclusão social, melhoria da qualidade de vida da população e o desenvolvimento local e regional sustentável. O SFM conta com recursos próprios da Fomento Paraná, destacados junto ao Banco Central do Brasil para uso exclusivo no financiamento de projetos dos municípios.