Rio Negro participa da entrega da certificação de adesão do SUSAF ao COMESP

O Consórcio Metropolitano de Serviços do Paraná (COMESP), o qual Rio Negro faz parte, recebeu na última sexta-feira (19) o certificado de adesão do Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (SUSAF).

A entrega da certificação foi feita pelo Secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, Norberto Anacleto Ortigara. Com isso as agroindústrias da região passam a ter mais mercado, podendo vender sua produção em todo o estado.

A cerimônia foi realizada em Curitiba na sede administrativa do COMESP. O município de Rio Negro foi representado no evento pelo secretário municipal de planejamento e coordenação geral, Edson José Guenther.

Em dezembro do último ano o município de Rio Negro já havia recebido o certificado de adesão ao SUSAF. Na ocasião o prefeito James Karson Valério, juntamente com a equipe da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, esteve em Curitiba para formalizar o recebimento.

Com o selo do SUSAF impresso nas embalagens ou rótulos, as agroindústrias de Rio Negro inspecionadas e indicadas pelo Sistema de Inspeção Municipal (SIM) poderão vender os produtos de origem animal em todas os municípios do Paraná.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Ainda na sexta-feira, durante a assembleia geral ordinária do COMESP foram discutidos os assuntos: deliberação da prestação de contas do exercício financeiro de 2023, para posterior apresentação ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná; atualizações e deliberações de ações na área da saúde do COMESP; atualizações e deliberações de ações na área do agronegócio, agricultura familiar e pesca do COMESP, especialmente do SUSAF; atualizações e deliberações na área da assistência social do COMESP; assuntos gerais.