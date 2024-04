Rio Negro participa do Encontro de Agentes de Crédito Fomento Paraná

Compartilhar no Facebook

A Fomento Paraná e o Sebrae-PR realizaram nesta quinta-feira (18) o Encontro Regional de Agentes de Crédito da Regional Leste, em Curitiba, concluindo um ciclo de seis eventos no mês de abril.

A Regional Leste é composta por 35 municípios da região metropolitana e litoral e conta com 61 agentes de crédito que compõem a rede de parceiros da instituição financeira do governo do estado.

As capacitações elaboradas pela Fomento Paraná em parceria com o Sebrae têm foco em aprimorar constantemente o atendimento direto ao cliente, melhorando cada vez mais a experiência de atendimento dos empreendedores.

“O objetivo da capacitação anual é estar cada vez mais próximo e atuar junto com o cliente, na ponta, mostrando a importância da boa aplicação do crédito. Por isso chamamos de crédito orientado”, explica o diretor superintendente do Sebrae-PR, Vitor Tioqueta.

Desta forma, o evento realizado nesta quinta-feira foi de grande importância para que fosse fomentada a troca de experiências entre os agentes de crédito, juntamente com o grandioso aprendizado que é trazido na bagagem para o atendimento no município.

Em Rio Negro, os empreendedores contam com três locais especializados de atendimento com agentes de crédito da Fomento Paraná:

Espaço Empreender Prefeitura

Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070 – Seminário

Telefone/WhatsApp: (47) 3642-7713

Espaço Empreender Lageado dos Vieiras

Rua Luís Neppel, 1142 – Lajeado dos Vieiras

Telefone: (41) 3543-1062

Espaço Empreender Antigo Paço Municipal: