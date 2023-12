Rio Negro pode fazer parte do serviço de transporte coletivo metropolitano de Curitiba

O Governo do Estado, por meio da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (AMEP), lançou na última quinta-feira (30) uma consulta pública da licitação do serviço de transporte coletivo metropolitano de Curitiba compreendendo 29 cidades, entre elas Rio Negro, que faz parte do Conselho de Transporte Coletivo da Região Metropolitana de Curitiba.

A consulta, que ficará aberta até às 18h do dia 14 de dezembro de 2023, representa a primeira etapa da fase externa da licitação e visa promover o diálogo entre a AMEP e o cidadão, em cumprimento aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência, publicidade, transparência e motivação.

É uma oportunidade para que a população em geral, sociedade civil organizada, entidades de classe e empresários do setor tenham acesso aos documentos que compõem o processo licitatório e participem com colaborações e apontamentos visando aprimorar o futuro contrato de concessão do serviço.

O objetivo da licitação, além de regulamentar a concessão, é oferecer melhorias e a modernização do serviço para o cidadão. Uma das novidades é a inclusão de todos os municípios que compõem a região na gestão metropolitana, passando de 19 para 28 cidades, além da capital. Atualmente, cerca de 70% dos passageiros que seguem para Curitiba utilizam a rede integrada de transporte.

Para chegar aos documentos que compõem o edital e seus anexos o Governo do Estado contratou uma assessoria técnica especializada. O material foi construído em duas etapas: a primeira resultou na identificação dos cenários, com atualização de pesquisa de origem e destino, e a outra para a validação econômica e jurídica do projeto.

De acordo com o material, Rio Negro terá uma linha de transporte saindo todos os dias úteis à s 5h do Terminal Rodoviário até Areia Branca dos Assis (Mandirituba), onde será integrado ao sistema com as demais linhas e rotas. O itinerário, horários e linhas sobre Rio Negro estão no documento 01.1 – Apêndice I – Informações Operacionais (página 268).

Ainda segundo o material disponibilizado para a consulta pública, a licitação prevê a concessão em quatro lotes. O período de contrato será de 12 anos, estabelecendo a entrada de frota nova que responda a quesitos de sustentabilidade ambiental. Entre outras implementações, todos os veículos serão equipados com wi-fi.

Participe enviando a sua sugestão. A consulta pública está disponível no link www.amep.pr.gov.br/consultapublicatransporte