Rio Negro poderá ter uma unidade do Instituto Federal de Educação

Uma importante reunião ocorreu no gabinete do prefeito James Karson Valério na manhã do último sábado (03) para tratar da possível implantação em Rio Negro de um campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia.

Até o ano de 2026 o governo federal pretende inaugurar mais 100 unidades dos institutos federais no país, sendo que no Paraná serão construídas cinco. A boa notícia sobre a possibilidade da implantação de uma unidade em Rio Negro foi dada por Roberto Androukovitch, assessor parlamentar da deputada federal Gleisi Hoffmann, que é um contato direto com o governo federal.

Durante a reunião – que teve a participação de representantes de várias secretarias municipais, comunidade e convidados – o prefeito fez uma declaração para formalizar o interesse e o credenciamento do município de Rio Negro para receber a indicação da instalação de uma unidade do instituto federal, que oferta aos cidadãos uma educação pública, gratuita e de qualidade, sendo um importante vetor de desenvolvimento econômico e social.

“Hoje é um dia muito importante para o município de Rio Negro. A reunião foi muito produtiva, pois saímos com a grande conquista de credenciar Rio Negro para a possibilidade de receber uma unidade do instituto federal em prol da coletividade. As tratativas foram iniciadas com muitas articulações e com o bom relacionamento coletivo”, afirmou o prefeito.

Rio Negro situa-se numa região que abrange diversos outros municípios da Comarca, portanto a expectativa é grande para que uma unidade do instituto federal seja de fato instalada aqui, pois beneficiará um grande número de cidadãos, fortalecendo o desenvolvimento de toda a região.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Os detalhes do plano de expansão dos institutos federais ainda serão definidos pelo governo federal. Os recursos para a expansão estão previstos no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Os institutos federais são instituições especializadas na educação profissional e tecnológica, oferecendo também educação básica e superior. Os cursos são gratuitos. Os institutos federais constituem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, criada em 2008.