Rio Negro possui 400 câmeras instaladas em pontos estratégicos

Compartilhar no Facebook

O Sistema de Videomonitoramento do Município de Rio Negro está atuando com grande eficiência: tem sido fundamental na elucidação de crimes e investigações policiais.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O sistema conta com 400 câmeras instaladas em pontos estratégicos em 20 regiões da cidade e interior.

Ou seja, Rio Negro é uma cidade completamente monitorada, integrando os órgãos de segurança municipal com as polícias Miltar e Civil. Além disso, ações como arrombamentos, assaltos, atos de vandalismo, são analisadas e têm seus autores identificados pela alta definição das câmeras. O monitoramento também está auxiliando na recuperação de veículos roubados e apoio em acidentes de trânsito.

A estrutura integra o projeto “Rio Negro Mais Segura”. As câmeras funcionam 24 horas por dia e são operadas por servidores municipais. As imagens captadas pelas câmeras são transmitidas, por rede óptica, em tempo real para a sala de monitoramento. Além disso, elas também são gravadas, auxiliando nas investigações e nas ações dos policiais, com efeitos diretos na segurança pública.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -