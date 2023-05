Rio Negro possui várias ações de reciclagem

Compartilhar no Facebook

O Dia Internacional da Reciclagem é comemorado em 17 de maio. A data foi instituída pela UNESCO e busca estimular a reflexão sobre a importância de fazer o descarte correto dos itens que consumimos.

Ao longo de todo o ano, o consumidor precisa se engajar e fazer sua parte, que é destinar seus resíduos corretamente. Em Rio Negro há a coleta seletiva domiciliar. Através do portal da Prefeitura é possível consultar os horários das coletas: https://rionegro.atende.net/cidadao/pagina/cronograma-de-coleta-seletiva

Rio Negro também possui outras ações de reciclagem, como o serviço gratuito de coleta de resíduos de jardinagem (limitado a 1 m³ por semana), reciclagem de pneus através da Associação dos Geradores de Pneus Inservíveis de Rio Negro (Agepin), coleta itinerante de embalagens vazias de agroquímicos com o apoio de cooperativas, associações e empresas que comercializam defensivos agrícolas na região.

O munícipe também pode comercializar materiais recicláveis com empresas privadas que atuam em Rio Negro e também com a Fundação Comunitária de Desenvolvimento Integrado do Município de Rio Negro (Fundir).

A reciclagem é o processo em que há a transformação do resíduo sólido que não seria aproveitado, com mudanças em seus estados físico, físico-químico ou biológico, de modo a atribuir características ao resíduo para que ele se torne novamente matéria-prima ou produto.