Rio Negro recebe R$ 200 mil para investimento nas Políticas Públicas para as Mulheres

Através de emenda parlamentar da deputada federal Leandre Dal Ponte, o Município de Rio Negro recebeu R$ 200 mil destinados às mulheres rio-negrenses.

Os recursos serão para custeio na Assistência Social para aplicação na Política da Mulher no município, sendo destinados principalmente para melhorias na unidade de acolhimento para mulheres vítimas de violência “Casa Tambo”.

A deputada Leandre é também secretária de estado da mulher do Paraná e esteve por diversas vezes em Rio Negro conhecendo e incentivando as ações do Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres.