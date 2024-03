Rio Negro respira cultura; final de semana será de muitas peças teatrais

A cultura é valorizada e colocada em prática constantemente em Rio Negro. Somente neste final de semana serão realizadas diversas peças teatrais. Confira a programação:

VIVÊNCIA TEATRAL

Na manhã deste sábado, das 8h30 às 12h30 no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral, será realizará a “Vivência Teatral”. É uma grande oportunidade para quem possui o interesse de atuar nas artes cênicas. Ao final da vivência, os participantes terão condições de realizar uma pequena apresentação para colocar em prática as técnicas aprendidas.

A ação é gratuita e aberta a todos os interessados com idade a partir de 15 anos, independente se possuem ou não experiência em teatro. Informações e reservas: (41) 9 9621-0810 ou (47) 9 8820-0820.

PEÇAS TEATRAIS

Durante à tarde do sábado o Grupo Municipal de Teatro apresentará três peças que encantam e divertem o público. A programação também acontece no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral com entrada gratuita e classificação livre. Confira:

16h – Se as rosas falassem

16h30 – O menino maluquinho

17h – Flashback Cabaré

ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO

Na noite de domingo será realizada a tradicional encenação da Paixão de Cristo em Rio Negro. O evento terá início às 19h30 no pátio da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. A emocionante apresentação é realizada pelo grupo Jovem Talento com o apoio da Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria de Cultura e Turismo, além de patrocinadores.

Prestigie com a sua família e amigos! A Paróquia Nossa Senhora Aparecida fica localizada na Av. Afonso Petschow, 2840, no bairro Bom Jesus.