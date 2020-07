Rio Negro soma mais um óbito e Riomafra tem mais de 320 casos de Covid-19 confirmados

Na edição da última quarta-feira 22, do jornal Gazeta de Riomafra, foi reportado que Riomafra se aproximava dos 300 casos de coronavírus, porém, 3 dias depois, este número disparou e já ultrapassamos os 320 casos, somando as duas cidades. Só em Rio Negro nos últimos dias, foram mais de 28 casos, chegando a 7 óbitos até o início da noite de ontem.

A área central de Rio Negro está concentrando a maioria dos infectados, onde nos bairros Bom Jesus e bairro Alto os de maior incidência de casos. Já o bairro da Roseira apenas 1 caso. Os demais bairros centrais não foram confirmados nenhum caso até o momento.

Na área rural, a localidade de Ovelhas é a de maior incidência, já as localidades de Campina dos Andrades, Cunhupã e Sítios do Valérios são as com menos casos registrados.

Na última quarta-feira, Rio Negro registrou a 7ª morte causada pela covid-19. Trata-se de um paciente do sexo masculino, 83 anos, o qual estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Ponta Grossa, desde o último dia 17. O paciente é marido da sexta vítima de covid-19 – uma senhora de 77 anos, que faleceu no último sábado e teve seu diagnóstico confirmado na terça-feira (21).

Em Mafra, nos últimos dias, foram registrados apenas 6 novos casos e felizmente nenhum óbito. Mafra seque com apenas 1 óbito até o momento.

ALERTA

Mafra e a região estão classificadas como “status grave”, onde os leitos da UTI do hospital São Vicente de Paulo, chegam a 80% da sua capacidade. Dos 14 leitos disponíveis para pacientes da covid, 11 já estão ocupados, restando apenas 3 leitos para atingir a capacidade máxima, o que coloca em alerta não só Mafra mas toda a região do planalto norte.