Rio Negro terá a 1ª Semana Municipal de Combate ao Feminicídio

Na tarde desta segunda-feira (26) foi realizada uma reunião sobre os preparativos para a 1ª Semana Municipal de Combate ao Feminicídio com os diretores das escolas municipais e estaduais de Rio Negro.

A semana será instituída através de Lei Municipal. Para os alunos da rede municipal será encenado um teatro sobre o tema, que foi desenvolvido pelo Grupo de Teatro Municipal. Para os alunos da rede estadual será apresentada uma palestra sobre o feminicídio, com foco na instituição de redes de proteção para as mulheres. Todas as ações acontecem com a participação de mulheres rio-negrenses de diversos segmentos que estão unidas em prol da causa. Mais informações serão divulgadas em breve.

A Semana Municipal de Combate ao Feminicídio também abrirá a campanha Agosto Lilás – Mês de Conscientização pelo Fim da Violência Contra a Mulher.