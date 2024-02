Rio Negro terá a Feira da Mulher Empreendedora

Em breve será realizada em Rio Negro a Feira da Mulher Empreendedora Rio-negrense.

Diversas entidades já estão mobilizadas para realizar um grande evento que tem como objetivo celebrar o talento e a força das mulheres rio-negrenses; encontrar produtos e serviços incríveis, feitos por mulheres; inspirar-se com histórias de sucesso e muito mais.

As inscrições já podem ser feitas através do link: https://bit.ly/feiramulher

O evento será realizado no dia 09 de março a partir das 9h na Sociedade Recreativa União Fuchs, situada na Rua Ignácio Schelbauer, 55, no bairro Bom Jesus.

Podem participar mulheres empreendedoras do município de Rio Negro, com ou sem CNPJ. A taxa de participação (expositora) é de R$ 100,00. Todo o valor arrecadado com as inscrições será revertido para programas de apoio à mulher vítima de violência.

Contato para mais informações: (47) 3642-7713 e espacoempreenderrn@gmail.com