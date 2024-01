Rio Negro terá Colônia de Férias neste início de ano; confira os detalhes

Colônia de Férias é apoio para os pais e diversão para a criançada!

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Nesta quinta-feira (04), teve início em Rio Negro mais uma capacitação para professoras e gestores da rede municipal que atuam no ensino infantil e que irão trabalhar neste início de ano na Colônia de Férias desenvolvida pela Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Educação.

O prefeito James Karson Valério esteve presente na abertura da capacitação para dar as boas-vindas aos profissionais que receberão as orientações necessárias para atender as crianças durante as atividades.

A capacitação estende-se até amanha, dia 05, nas unidades de educação infantil já com a preparação das turmas.

Aproximadamente 200 crianças de várias unidades escolares do município participarão da ação que será realizada gratuitamente no período de 08 a 31 de janeiro. As atividades ocorrerão no período integral das 7h às 18h no CMEI Lenir Rodrigues, localizado no bairro Bom Jesus, e no CMEI Alceu Antonio Swarowski, localizado no distrito de Lageado dos Vieiras, das 8h às 17h. Durante este período não haverá transporte escolar.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As crianças terão à disposição diversas atividades lúdicas, pedagógicas, interativas e contarão também com brincadeiras, além de rotinas como alimentação, soninho e higiene. Os alunos que serão atendidos já devem estar matriculados na rede municipal de ensino de Rio Negro. Serão atendidas crianças do berçário 1, berçário 2, maternal 1 e maternal 2.