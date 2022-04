Rio Negro terá curso gratuito de elétrica residencial com o programa Carretas do Conhecimento

O Município de Rio Negro aderiu ao programa Carretas do Conhecimento, que oferta qualificação profissional em cursos gratuitos desenvolvidos em unidades móveis. Com isso, o município irá receber a unidade do programa em agosto, oferecendo gratuitamente o curso de elétrica residencial.

O programa é uma parceria entre o Governo do Estado, Volkswagen, Fundação Volkswagen e Senai Paraná. A coordenação é da Secretaria da Justiça Família e Trabalho (Sejuf). A adesão foi assinada na quarta-feira, 23, pelo secretário da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, e o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, no Palácio das Araucárias, em Curitiba.

As Carretas do Conhecimento são unidades móveis equipadas com salas de aula, oficinas e infraestrutura que visam promover formação profissional e geração de emprego. “Com esta ação oferecemos mais uma oportunidade de qualificação para a população rio-negrense e é com estes investimentos que iremos ampliar nossa oferta de emprego, garantindo mão de obra qualificada e colocação no mercado de trabalho”, destacou o prefeito James Karson Valério.

INSCRIÇÕES E AULAS

Para se inscrever nos cursos gratuitos da Carreta do Conhecimento o candidato precisa comparecer à Agência do Trabalhador de Rio Negro, ser maior de 16 anos, apresentar uma autodeclaração de ensino fundamental completo e ter conhecimento de informática básica.

A previsão é que as aulas aconteçam de 03 a 30 de agosto.