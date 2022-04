Rio Negro terá cursos com bolsa auxílio de até R$ 900 aos participantes

O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, participou na última semana, da solenidade de lançamento da 3ª etapa do Programa Recomeça Paraná. Rio Negro está entre os 30 municípios selecionados para receber os cursos de qualificação e aprendizagem profissional e formação de jovens e adultos, ofertados pelo Programa.

A solenidade aconteceu no Palácio Iguaçu e foi presidida pelo vice-governador Darci Piana.

A capacitação é destinada a trabalhadores inscritos no CadÚnico, do governo federal. Em Rio Negro serão ofertados dois cursos: Auxiliar Administrativo e Auxiliar de Informática, ambos com 35 vagas. As aulas são ministradas pelo Sebrae. A bolsa é de até R$ 900 para aqueles que seguirem a “Trilha do Conhecimento” do Sebrae. Ao todo são seis trilhas, a cada duas trilhas realizadas e concluídas, é gerado o certificado e disponibilizada bolsa de R$ 300. As inscrições e seleção serão realizadas pela Agência do Trabalhador em Rio Negro.