Participe do encontro solidário “Riomafra Unidos Pelo Rio Grande do Sul”

Caros amigos e amigas,

É com grande entusiasmo e compromisso que convidamos vocês a se juntarem a nós em um encontro único e solidário: “RIOMAFRA UNIDOS PELO RIO GRANDE DO SUL”.

Diante da recente tragédia das enchentes que afetaram tantas famílias em nosso estado vizinho, sentimos o dever de agir e ajudar da melhor forma possível. É por isso que nos unimos para organizar um encontro especial, onde a paixão por carros se une à solidariedade em prol dos mais necessitados.

Data: 19/05/2024

Local: Estacionamento do MIG Atacado em Rio Negro – PR

Horário: 09h as 17h

O encontro contará com uma exposição de carros clássicos, esportivos, antigos e modificados, trazendo toda a beleza e diversidade automobilística para um único local. Além disso, teremos espaço para toda a família, incluindo música ao vivo, praça de alimentação com deliciosas opções gastronômicas.

Mas mais do que uma simples exposição, esta iniciativa tem um propósito maior: arrecadar donativos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Tudo que arrecadarmos será integralmente destinado às famílias afetadas, ajudando a reconstruir lares e esperanças.

Contamos com a presença de cada um de vocês para fazer deste dia um verdadeiro sucesso, não apenas em termos de entretenimento, mas principalmente em termos de solidariedade e apoio mútuo.

Tragam suas famílias, convidem seus amigos, e juntos vamos mostrar que a comunidade automobilística está unida e comprometida com causas nobres e urgentes.

Vamos transformar nossa paixão por carros em esperança para aqueles que mais precisam!

Contamos com vocês!