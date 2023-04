Sábado será Dia D da vacinação em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Aproveite o Dia D para deixar a sua carteirinha vacinal em dia. Será no dia 15 de abril (sábado) em todas as unidades de saúde de Rio Negro, na cidade e no interior:

ESF Alziro Alves – Rua Ervino Paulo Heinscutz, nº 2900

ESF Antônio Abdala José – Rua Rodolfo Alois, nº 1073

ESF Antônio Bossi – Rua Mirtes Ferreira, nº 45

ESF Ayris Hirt – Rua Sides Staien, nº 84

ESF Drº Synesio José Almeida Becker – Rua XV de Novembro, nº 1435

ESF Euclides José de Oliveira Brás – Rua Darci Braz Oliveira, S/N

ESF Jorge Ricardo Hirt – Rua Emilio von Linsingen, nº 325

ESF Rubens Antônio Zageski – Rua Principal

ESF Vereador Luiz Milcheski – Rua Guilherme Francisco John, S/N

Especialidades José Krajeswski – Rua Kalil Gemael, nº 215

UBS Francisco Telmann – Rua Principal

UBS Vereador Irajá Martins – Rua Marechal da Fonseca, S/N