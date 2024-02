Saiba como localizar o novo CEP em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Desde o dia 15 de janeiro as áreas urbanas do município de Rio Negro possuem Códigos de Endereçamento Postal (CEPs) específicos para seus logradouros. Isto significa que cada avenida, praça, rua e travessa passa a ter um CEP individual.

Os CEPs específicos já estão disponíveis para consulta no Portal Correios (www.correios.com.br) e também na agência de Rio Negro. No site da Prefeitura também é possível obter a lista com todos os CEPs: https://rionegro.atende.net/cidadao/pagina/novos-ceps-de-rio-negro

Caso haja erros ou falta de informa√ß√Ķes, a orienta√ß√£o dos Correios √© que o cidad√£o envie o pedido de corre√ß√£o para o e-mail da ag√™ncia de Rio Negro: a36300977@correios.com.br

Os Correios tamb√©m orientam que a popula√ß√£o entre em contato com seus correspondentes e empresas onde possuam cadastro para informar o novo‚ÄĮCEP‚ÄĮdo seu endere√ßo. Sistemas de bancos e empresas que trabalham integrados ao banco de dados dos Correios ser√£o atualizados automaticamente com os dados novos, por logradouro.

Os novos CEPs são codificados entre 83880-001 e 83889-999, substituindo o CEP geral 83880-000, que era utilizado para todos os logradouros e que ainda ficará ativo por um breve período até que a população se adapte à mudança.

A nova codificação facilita a localização de endereços, beneficiando moradores e empresas que prestam serviços na cidade. O CEP é também usado como referência de garantia de confirmação de endereço, prática comum entre empresas de diversos segmentos.