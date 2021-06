Sargento Max Wolf Filho – 110 anos de história

Compartilhar no Facebook

Nascido em Rio Negro-PR, em 29 de julho de 1911, filho de Max Wolf, descendente de alemães e de Dnª Etelvina. Até os quatro anos viveu as tensões da Guerra do Contestado, aos cinco anos, durante a Primeira Guerra Mundial, frequentou a escola em Rio Negro, aos onze anos já era o principal auxiliar de seu pai na torrefação e moagem de café.

Serviu ao Exército pela primeira vez, se alistando no então 15ºBC, em Curitiba, hoje 20ºBIB, onde participou da Revolução de 1930. Transferido para o Rio de Janeiro, combateu a Revolução de 1932 no Vale do Paraíba.

Na época da 2ª Grande Guerra Mundial, apresentou-se voluntariamente, no tradicional 11° Regimento de Infantaria, em São João Del Rei-MG, participando de todas as ações de seu Batalhão. Às 13:15h do dia 12 abril de 1945, na penúltima investida para a conquista de Montese, na Itália, o inimigo abriu uma rajada, atingindo e ferindo o comandante da patrulha que, ao cair, recebeu nova rajada de arma automática, tombava naquele momento um homem simples e valoroso, um herói.

Memória

Das diversas maneiras de manter viva a memória deste grande herói da Segunda Guerra Mundial, destaca-se na cidade de Rio Negro a “Praça Max Wolf Filho” à frente dos Correios, na Rua XV de Novembro.

