Saúde de Rio Negro divulga boletim sobre a Dengue e reforça os cuidados

No Paraná o momento da epidemia de Dengue é crítico, por isso é dever de todos redobrar os cuidados. A Dengue é uma doença evitável se todos fizerem sua parte no combate. A principal forma de transmissão é pela picada dos mosquitos Aedes aegypti e uma forma de prevenção é acabar com o mosquito, mantendo o domicílio sempre limpo, eliminando os possíveis criadouros.

Campanhas realizadas pelo Governo do Estado e pela Prefeitura de Rio Negro reforçam a importância de a população limpar seus quintais e outras áreas que possam acumular água – ambiente ideal para a procriação do mosquito – ressaltando que é fundamental a participação de toda sociedade. O objetivo é alertar a população sobre prevenção da doença. Ou seja, todos os cuidados para evitar que o Aedes aegypti, mosquito transmissor do vírus, se reproduza.

Em Rio Negro a equipe de combate às endemias da Secretaria Municipal de Saúde realiza ações constantes para o combate à Dengue. Em um vídeo gravado nesta sexta-feira (09) para a população, a diretora da Vigilância em Saúde, Anna Paula Kühl Alves, e a coordenadora da Vigilância Ambiental, Bárbara Beatriz de Andrade Duarte, divulgaram o boletim com a situação atual da doença no município.

SITUAÇÃO EM RIO NEGRO

De acordo com o boletim, embora o Paraná esteja em situação crítica, o município de Rio Negro não se encontra atualmente em surto endêmico da Dengue. Até o momento não há casos confirmados da doença.

Há, porém, cinco casos suspeitos que estão sendo investigados através de exames laboratoriais. E há também no município a presença do Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor do vírus, por isso todo cuidado é importante.

Embora a situação pareça tranquila no município, é preciso que a população se mantenha em alerta e realize todas as medidas de prevenção para evitar que a Dengue chegue até Rio Negro.

ATENÇÃO AOS SINTOMAS

A população também precisa ficar atenta aos sintomas da doença, principalmente se o cidadão viajou recentemente para algum município que está numa situação crítica.

A Dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. A infecção por Dengue pode ser assintomática, leve ou causar doença grave, levando à morte. Normalmente, a primeira manifestação da Dengue é a febre alta (39° a 40°C), de início abrupto, que geralmente dura de 2 a 7 dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira na pele. Perda de peso, náuseas e vômitos são comuns.

Na fase febril inicial da doença pode ser difícil diferenciá-la. A forma grave da doença inclui dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, sangramento de mucosas, entre outros sintomas.

Em caso de suspeita de Dengue, o cidadão pode procurar a unidade de saúde mais próxima à sua residência. O rápido diagnóstico é fundamental no tratamento da Dengue. As equipes da saúde de Rio Negro estão preparadas para atender a todos.

CUIDADOS NO FERIADO

Muitos rio-negrenses realizarão viagens para outras regiões neste período de Carnaval. A recomendação é que o cidadão evite municípios que estão em situação crítica com a Dengue. Caso seja inevitável, a recomendação é que todos utilizem repelentes a cada duas horas para evitar ser picado pelo Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor do vírus.

Para que a doença se desenvolva é preciso que o mosquito esteja contaminado com o vírus. Então, por exemplo, caso um cidadão seja picado por um mosquito contaminado em outro município durante uma viagem, esta pessoa ficará positivada com a Dengue e caso um mosquito Aedes aegypti pique esta pessoa em Rio Negro, a doença poderá ser transmitida dentro do município para outros cidadãos, gerando um eventual surto da Dengue.

DENÚNCIA DE FOCOS

Neste início de ano as equipes continuam intensificando as ações no município, mas combater a Dengue é dever de todos! Todo cidadão que souber de algum local que não esteja observando as orientações de prevenção pode fazer uma denúncia à Vigilância em Saúde de Rio Negro.

O contato pode ser feito através dos telefones 3643-7763 e 3642-6994. Também é possível realizar denúncias através do aplicativo GeoCidadão, que está disponível nas plataformas iOS e Android. A plataforma permite realizar a abertura, tramitação e acompanhamento das solicitações enviadas pelos cidadãos. O envio pode ser feito de forma anônima.

DENGUE NO PARANÁ

O boletim semanal da Secretaria de Estado da Saúde (SESA) publicado na última terça-feira (6) aponta dois novos óbitos e 7.238 casos de Dengue. As duas mortes aconteceram em Apucarana, no Norte do Estado, entre os dias 13 e 18 de janeiro. Morreram dois homens: um de 22 anos e outro de 73 anos, ambos sem comorbidades.

Até agora, o Paraná registra oito óbitos por Dengue. O período sazonal 2023/2024, que teve início em julho do ano passado, soma 29.075 casos confirmados.