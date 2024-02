Secretaria da Fazenda de Rio Negro fará ação itinerante no Lageado dos Vieiras

Compartilhar no Facebook

A Secretaria Municipal da Fazenda de Rio Negro realizará uma ação itinerante no distrito de Lageado dos Vieiras. A ação será no dia 27 de fevereiro, das 9h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h, na subprefeitura, que fica localizada na Rua Luiz Neppel.

A população terá à disposição diversos serviços, como a emissão da taxa de coleta de lixo, impressão do carnê do IPTU 2024, renegociações de dívidas com o Município de Rio Negro e emissão de guias diversas.

Com a ação o público daquela região não precisa se locomover até a Prefeitura, poupando tempo e dinheiro.