Secretaria de Esportes e Lazer de Rio Negro recebe novo veículo

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Rio Negro (SMEL) recebeu nesta quinta-feira um novo veículo para ser utilizando durante o desenvolvimento dos inúmeros projetos e programas que são mantidos por toda cidade e interior do município. A entrega ocorreu com a presença do prefeito James Karson Valério e do Diretor de Esporte, Paulo Rogério Gaissler.

O novo veículo Fiat Strada Freedom será utilizado para o transporte dos professores e técnicos esportivos, bem como de equipamentos técnicos. O uso de veículos é muito solicitado diariamente e principalmente aos finais de semana e feriados.

Além disso, o novo veículo – adquirido com recursos próprios da Prefeitura – possui potência suficiente para puxar a carretinha/reboque que leva tratores, roçadeiras e demais equipamento para a manutenção dos espaços pertencentes à SMEL.

O veículo automotor é tipo Pick-up, tem cabine dupla, ar condicionado, vidros elétricos, trava elétrica com controle na chave, rádio com antena e autofalantes instalados, engate de reboque, protetor de Carter, jogo de tapetes originais do modelo, protetor de caçamba, lona marítima, manual, chave reserva. Ele foi adquirido através do processo licitatório nº 317/2022, na modalidade pregão nº 117/2022. O investimento foi de R$ 114.760,00.