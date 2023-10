Seja um voluntário no abrigo provisório de cães de Rio Negro

Diversos cães de famílias desabrigadas em Rio Negro devido às enchentes estão acolhidos em uma estrutura emergencial que foi montada pela Prefeitura no Estádio Municipal Ervino Metzger (popular “estádio do Grêmio”).

Todos que amam cães podem ajudar no local. Uma escala está sendo montada para que mais voluntários atuem no abrigo, pois ainda é preciso muita ajuda. Os interessados podem entrar em contato através dos números de WhatsApp:

9207-9210

9226-1837

Profissionais da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente trabalham incansavelmente para cuidar dos cães que são das pessoas que estão acolhidas nos abrigos municipais. Quando acabar esse triste período das enchentes, os tutores – que assinaram um termo de compromisso – buscarão seus animais.

O abrigo provisório também conta com a importante parceria de Ongs e voluntários que atuam em prol da defesa dos animais em Rio Negro. Essas associações e voluntários ajudam, por exemplo, nos cuidados com os animais, limpeza dos espaços e realizam campanhas de arrecadação de ração e valores em dinheiro para a compra e aplicação de medicamentos necessários. Banhos e tosas também já foram realizados graças ao empenho dos voluntários.

Os animais recebem todos os cuidados com a alimentação e possuem o amplo espaço do estádio para ficarem livres, pois todo o espaço é bem fechado com muros altos. Os cães mais hostis estão em um canil onde também há um profissional dedicado mantendo os cuidados necessários.

Com a ajuda de importantes doações foram colocadas caminhas feitas com pneus para proteger os animais da chuva e do frio. Essas caminhas ficam nas áreas do estádio onde há coberturas. Os cães também podem, inclusive, acessar livremente as arquibancadas cobertas.

Os cidadãos podem ajudar como voluntários no estádio municipal, ou então podem colaborar doando ração, mantas e cobertores, medicamentos contra pulgas e itens de limpeza. As doações podem ser entregues no Ginásio de Esportes José Müller. Também é possível realizar uma doação de forma rápida e segura através do PIX da Prefeitura e Defesa Civil: (47) 9 9171-1778.