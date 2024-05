Semana do MEI tem programação gratuita a pequenos empreendedores de Riomafra

Compartilhar no Facebook

Empreendedores individuais, micro e pequenas empresas têm a oportunidade de ampliar seus conhecimentos e participar de ações para alavancar seus negócios na Semana do MEI, promovida nacionalmente pelo Sebrae durante toda essa semana.

MAFRA

Em Mafra, onde conta com a parceria da Prefeitura Municipal através da Sala do Empreendedor, a programação inclui palestras inspiradoras, oficinas práticas, cursos e networking.

O evento mais direcionado às oportunidades comerciais é a Sessão de Negócios, que acontecerá nesta quinta-feira, dia 23, às 17h30 horas, no London Club. Microempreendedores e empresários de pequenas empresas, com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões, podem participar da ação. O encontro possibilita a ampliação da rede de contatos, conexão com potenciais clientes e profissionais. Para participar, é preciso fazer a inscrição antecipada e gratuita em www.sebrae-sc.com.br.

Paralelamente aos eventos programados, durante toda a semana na Sala do Empreendedor será feito atendimento especial aos MEIs durante o dia. Os empreendedores podem esclarecer dúvidas e receber orientações sobre as vantagens e requisitos para o MEI, emissão de guias DAS, contratação de empregados, emissão de notas fiscais, declaração Anual de Rendimentos DASN, que tem prazo para envio até 31/05, e demais temas. O atendimento será por ordem de chegada. Informações adicionais sobre toda a programação no site acima e pelo fone (47) 3643-7742 e whats (47) 99157-4496.

RIO NEGRO

Nesta quinta-feira, a Prefeitura de Rio Negro, através do Espaço Empreender, está oferecendo no Centro do município diversos serviços para os empreendedores e para quem deseja sair da informalidade.

A ação – que faz parte da Semana do Microempreendedor Individual (MEI) do Sebrae – está sendo realizada no prédio da antiga Prefeitura, em frente à Praça João Pessoa ((Rua Sete de Setembro, nº 8).

A equipe estará atendendo até às 17h. O público pode tirar dúvidas sobre como se tornar um MEI, se informar sobre as capacitações oferecidas gratuitamente em Rio Negro, palestras, consultorias e outros assuntos. No local também são ofertados serviços como alvará, crédito, emissão de guias e compras públicas.

Contato para mais informações: (47) 3642-7713 (WhatsApp) | espacoempreenderrn@gmail.com

FORÇA NA ECONOMIA

Segundo dados do Observatório de Negócios do Sebrae/SC, no país, o número de microempreendedores individuais atualmente é de 11,97 milhões. Desse total, 616 mil são de Santa Catarina, o que representa 5,15% do total.

As atividades de cabeleireiros, manicure e pedicure (5,94%); de obras de alvenaria (5,68%); de promoção de vendas (5,6%); e de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (5,40%) lideram a lista de principais atividades dos MEIs catarinenses.