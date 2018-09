Senar e Sindicato Rural de Rio Negro organizaram curso de compotas

A promoção foi do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar e do Sindicato Rural de Rio Negro em parceria com o município

Foi realizado nos dias 5 (quarta-feira) e 6 (quinta-feira) em Rio Negro o Curso de Compotas e Frutas Desidratadas. A promoção foi do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar e do Sindicato Rural de Rio Negro em parceria com o município.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Ministrado pela instrutora Joelma Kapp, do Senar, o curso foi destinado aos empreendedores do turismo rural, com o objetivo capacitar os produtores, dando a oportunidade de aumentarem a linha de produtos que eles comercializam.

Nos dois dias de curso os participantes tiveram a oportunidade de conhecer e aprender sobre o aproveitamento das frutas e hortaliças na metodologia da conservação de alimentos com técnicas de boas práticas e higiene.

SENAR

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar proporciona mudança de atitude do produtor e do trabalhador rural, que se desdobram para garantir alimento de boa qualidade aos brasileiros. Desperta a população do campo com oferta de ações de Formação Profissional Rural, Atividades de Promoção Social, Ensino Técnico de Nível Médio, presencial e a distância, e com um modelo inovador de Assistência Técnica e Gerencial. Atende, gratuitamente, mais de três milhões de brasileiros do meio rural, todos os anos, contribuindo para sua profissionalização, sua integração na sociedade, melhoria da sua qualidade de vida e para o pleno exercício da cidadania.