Sesc Rio Negro terá maratona de atividades dedicadas à tecnologia

Já pensou como seria sua vida sem a tecnologia? Utilizamos a internet e aparelhos smartphones e computadores para tudo: para nossa comunicação, para pesquisas sobre todos os assuntos possíveis.

Por isso, no mês de outubro o SESC Rio Negro preparou uma maratona dedicada à tecnologia, como cursos e sessões de cinema. As inscrições estão abertas! Confira a programação:

PARA CRIANÇAS E JOVENS

A grande atração são os cursos gratuitos, voltados para crianças a partir de 8 anos. Com as últimas vagas abertas, destacam-se as opções: “Formação de Youtubers”, “Lógica de Programação de Games” e “TinkerCad”. Este último aborda as técnicas para criação e manipulação de formas simples em objetos tridimensionais.

O “Campeonato de Jogos digitais” é a opção para quem gosta de desafios, com jogos online de nível fácil, médio e difícil, estimulando e aprimorando o raciocínio, a coordenação motora e a concentração. Para esta atividade, é preciso efetuar uma taxa de inscrição a partir de R$ 50,00 por pessoa, que dá direito a 30 horas de curso.

PARA ADULTOS

Interessados em dominar os recursos tecnológicos para se destacar no mercado de trabalho terão a oportunidade de se conectar pelo curso “Introdução à Informática com Internet”.

Com aulas à noite, este curso está com inscrições abertas. E o melhor: é possível concorrer a bolsas de estudos gratuitas!

CINEMA

A maratona segue com sessões de filmes na Sala de Cinema do Sesc. Durante todo o mês de outubro (sempre as quartas e quintas às 19h) serão exibidos filmes especiais do acervo Cinesesc. A cada semana, um filme diferente que busca relacionar o uso da tecnologia às nossas vidas.

Participe desta maratona. Fique conectado! Saiba mais em www.sescpr.com.br, pelo telefone 3641-8550 ou pessoalmente no Sesc Rio Negro, que fica na Rua Marçal José Pereira, 110 – Estação Nova.