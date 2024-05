Simepar lança alerta meteorológico para a região de Rio Negro

⚠️⛈️ O Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) informa que com o avanço de uma frente fria pelo sul do Brasil, a região de Rio Negro terá mudança a partir desta quinta-feira com a possibilidade de chuvas intensas com raios e vendaval. Para o sábado e domingo há previsão de queda brusca na temperatura.

Em caso de emergência ligue 199 ou 193. A equipe da Defesa Civil de Rio Negro também está sempre de plantão para atender a população sempre que necessário. O contato pode ser feito pelo número: (47) 9 9171-1778 (WhatsApp).

Quer saber como receber os alertas da Defesa Civil no seu celular? Então confira o passo a passo:

SMS: basta enviar uma mensagem para o número 40199 com o CEP de sua residência (em Rio Negro o CEP é 83880-000) ou de outros locais de seu interesse.

WhatsApp: para receber os alertas via WhatsApp você deve cadastrar o número (61) 2034-4611 no seu telefone e mandar um simples “oi”.

O serviço é gratuito. Veja mais formas de receber o alerta em nosso portal: www.rionegro.pr.gov.br