SINE de Rio Negro oferece vagas para costureiras; contratação imediata

O SINE de Rio Negro está com vagas de emprego para costureiras. Contratação imediata. As interessadas devem comparecer no SINE de Rio Negro com a carteira de trabalho. Endereço: Dr. Vicente Machado, nº 525 – Centro. Horário de atendimento: Das 08h às 11h30 – 13h30 às 17h

Costureira em geral (com experiência em maquinas industrial)

Costureira em geral (com experiência em maquinas industrial, para 1º turno das 05: as 14:18h)

Costureira em geral (com experiência ou tenha noção de costura) contratação imediata sem muitas vagas