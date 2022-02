Tarifas do pedágio terão novos valores a partir de domingo (20)

As cinco praças de pedágio no trecho sob concessão da Arteris Planalto Sul terão suas tarifas reajustadas a partir da zero hora deste domingo (20). A decisão foi publicada no Diário Oficial de 18 de fevereiro e autoriza a revisão dos valores em 10,74%, com base na evolução do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Até 2021 a concessionária já investiu cerca de R$ 1,7 bilhões na BR-116 entre Curitiba/PR e Capão Alto/SC, com destaque para a duplicação de 25,4 km no trecho entre Curitiba e Mandirituba/PR, o investimento de R$ 110 milhões em obras de contenção da Serra do Espigão em Monte Castelo/SC, e os 35,2 km de terceiras faixas no trecho catarinense.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Nos últimos 10 anos a Arteris Planalto Sul reduziu em 24,64% o número de acidentes na BR-116 e mais de 40% as fatalidades no trecho concedido. A redução é atribuída principalmente às melhorias em segurança viária realizadas na rodovia, assim como as campanhas de fiscalização e conscientização realizadas em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e ANTT.

Entre 2015 e 2021 a concessionária realizou mais de 406 edições de campanhas educativas de segurança viária, com mais de 46 mil atendimentos feitos à motoristas, ciclistas, motociclistas e pedestres.

Confira abaixo os novos valores:

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -