A taxa de coleta de lixo 2022 de Rio Negro já está disponível para pagamento. A guia pode ser emitida pelo site, com opções de pagamento com boleto ou Pix:

A guia é para pagamento da cota única. Caso opte pelo parcelamento, o contribuinte deve aguardar. Neste caso o valor será automaticamente dividido em nove vezes na conta de água da Sanepar.

Os valores são definidos com base no número de coletas realizadas durante a semana.

Para solicitar os serviços o requerente precisa necessariamente estar logado no sistema Atende.net. Também poderá instalar o Aplicativo Atende.net no smartphone, onde na guia “Cidadão” encontrará os serviços específicos, além de uma relação de serviços e informações.

Para agilizar a análise da solicitação, necessário descrever no campo “Descrição da Solicitação” os detalhes do pedido, incluindo dados do proprietário do imóvel, do morador e principalmente o CPF e Nome do Responsável pelo Cadastro da conta de Água da Sanepar. Também é importante anexar uma cópia do boleto de cobrança para facilitar a análise da solicitação.

