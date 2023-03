Terceira rodada do Campeonato Municipal de Futebol de Rio Negro teve partidas emocionantes

Neste final de semana foi realizada a 3ª rodada do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Rio Negro, onde o equilíbrio foi a marca da rodada, com os jogos sendo decididos em detalhes e com emoção até o apito final. As praças esportivas do Três Bairros e do Lageado dos Vieiras receberam bons jogos no último final de semana.

TRÊS BAIRROS

Retiro Bonito 03 x 02 Clube Sexta/Fazendinha/ Butuca

Pela categoria Veterano 40+, a equipe do Retiro assumiu a liderança da competição, com 4 pontos em 2 jogos.

Soccer Art 06 x 02 Audazes F.C.

Com esta vitória, a equipe do Soccer Art assumiu a liderança isolada do Grupo “A” com 6 pontos, garantindo-se matematicamente na próxima fase.

Burnley/ Rilex 02 x 02 5º RCC

Com esse empate, a equipe do Burnley chegou aos 4 pontos, ficando na 2ª colocação do Grupo “A”. Já o 5º RCC marcou seu 1º ponto na competição, precisando da vitória na última rodada para ter chances de classificação.

LAGEADO DOS VIEIRAS

Taurus F.C. 02 x 01 Furacão/Ninja

Com essa vitória, a equipe do Taurus se recuperou da estreia e entra na última rodada com chances de classificação. A equipe do Furacão, mesmo com duas derrotas, se vencer na última rodada ainda tem chances de classificação.

Juventus Riomafra 02 x 01 Estação Nova

A equipe do Juventus manteve os 100% de aproveitamento, chegando aos 6 pontos e a liderança isolada do Grupo “D”. Já a Estação Nova ficou com 3 pontos, e jogará a última rodada para buscar a sua classificação.

Fotos: Miguel Luiz/Divulgação/Facebook