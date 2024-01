Transporte coletivo: cidadãos a partir de 60 anos podem embarcar gratuitamente em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Os cidadãos rio-negrenses com idade a partir de 60 anos podem embarcar gratuitamente nos ônibus do sistema de transporte coletivo urbano de Rio Negro e Mafra mediante a apresentação da Carteira de Identificação do Idoso.

Para obter a carteirinha o cidadão deve comparecer no escritório da empresa Expresso Presidente, que fica localizado na Rua João Cleto Mourão, nº 400, no bairro Restinga (anexo a Ellotur).

Documentos necessários: comprovante de residência, RG e CPF. O idoso precisa estar presente para foto. O atendimento é de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h30 às 18h. Telefone para contato: (47) 3307-9698.

Confira os horários das linhas através do site da empresa: https://www.expressopresidente.com.br/cidades/riomafra/