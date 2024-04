Unidades de saúde de Rio Negro estão abertas neste sábado (13) para vacinação

Neste sábado as unidades de saúde de Rio Negro, da cidade e do interior, estarão abertas até às 17h sem fechar para o almoço.

Além do imunizante da Gripe, estão disponíveis as demais vacinas de rotina do Calendário Nacional de Imunização, de acordo com o estoque disponível na Secretaria Municipal de Saúde.

A vacinação é um pacto coletivo pela saúde! O senhor Cristóvão Valério é um grande exemplo de atitude. Ele está completando 91 anos de idade neste sábado e recebeu a vacina contra a Influenza (Gripe) a também uma dose bivalente da vacina contra a Covid-19.

Para receber a vacina basta procurar a unidade de saúde mais próxima com a carteirinha de vacinação e cartão do SUS.

Fazem parte do público-alvo:

