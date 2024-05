Viajar para Curitiba ficou mais fácil com o transporte metropolitano em Rio Negro

Já está em operação a extensão do atendimento do transporte metropolitano da capital Curitiba que faz a ligação de três municípios: Rio Negro, Campo do Tenente e Quitandinha. A nova linha foi implantada pela Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep). Para que a operação aconteça foi estabelecida uma parceria com as três prefeituras envolvidas.

O objetivo é atender principalmente os trabalhadores que residem em um dos municípios e que possuem atividade profissional em outro. Rio Negro é a cidade comarca de Quitandinha e Campo do Tenente, reunindo uma série de serviços nas áreas judicial, eleitoral, segurança e família.

A nova linha também facilita a viagem até Curitiba. Para sair de Rio Negro e chegar até a capital paranaense, o cidadão pode utilizar essa nova linha até Quitandinha e depois pegar outro ônibus que desembarca no terminal do Pinheirinho em Curitiba. Em alguns horários o ônibus vai até o Centro da capital.

O valor da passagem de Rio Negro até Quitandinha é de R$ 5,50 para o pagamento com o cartão Metrocard ou R$ 6,00 para pagamento em dinheiro. As saídas de Rio Negro ocorrem às 7h, 14h e 18h30 com o ponto de partida na Rua Getúlio Vargas, em frente à Praça João Pessoa.

A linha Quitandinha – Curitiba possui o valor de R$ 6,00, portanto para sair de Rio Negro e chegar até Curitiba o usuário pagará apenas R$ 12 reais, gerando uma grande economia.

Os horários das linhas podem ser alterados sem aviso prévio de acordo com a demanda apresentada. Os horários atualizados podem ser visualizados no site da Amep: https://www.amep.pr.gov.br/Pagina/Linhas-e-Horarios-dos-Onibus-Metropolitanos