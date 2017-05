10ª Trilha da Cruzeta será realizada domingo em Mafra

Acontece no próximo dia 04 de junho em Mafra, a 10ª edição da já tradicional “Trilha da Cruzeta”, que é elaborada pelo Jeep Clube Iatolá de Mafra. Este evento tem como objetivo sempre reforçar a integração, companheirismo e amizade entre os jipeiros de várias cidades da região, que sempre por aqui comparecem para se divertir e curtir momentos agradáveis juntamente com suas famílias, fomentar a rede hoteleira local e vários setores do comércio em geral, e claro também divulgar nossas cidades, pois contará também pelo segundo ano já com a filmagem para TV no programa SportMachine, que é exibido em vários canais de TV de Santa Catarina e até de outros estados.

Uma trilha assim serve também como uma espécie de treinamento, que pode ser muito útil em casos de calamidade se preciso for, seja em transporte de medicamentos, alimentos, ou qualquer outra necessidade, pois os membros do clube são filiados e voluntários na Defesa Civil, onde estão sempre prontos a ajudar as autoridades se preciso for, como auxiliaram juntamente com outras instituições na última enchente em nossa cidade, removendo famílias e seus pertences durante toda a noite, pois o rio estava subindo rapidamente o nível das águas. Esta trilha é destinada a veículos 4×4 preparados com pneus para uso fora de estrada e gaiolas.

Para este ano, o local de concentração e saída da trilha será na sede do Jeep Clube Iatolá, situada na Rua José Ernestino Cassias Pereira, nº 215, no bairro Jardim do Moinho, localizada próximo ao trevo da BR-280 da entrada da cidade em Mafra, mais precisamente entrando na primeira rua à esquerda, aproximadamente 200 metros acima, para quem entra na cidade pela avenida Nereu Ramos, onde serão feitas as fichas de inscrições, sendo o valor de R$ 150,00 para jipes e veículos 4×4 com direito a 2 camisetas alusivas ao evento, 2 almoços, 2 lanches e mais 2 troféus de participação. E de R$ 80,00 para gaiolas com direito a 1 item de cada acima citados. As inscrições se iniciam a partir das 7h e a saída da trilha será as 8h para veículos 4×4, onde na sequência seguem as gaiolas largando por último.

O trajeto da trilha este ano será realizado em propriedades particulares nas localidade de Imbuial e São Lourenço em Mafra, onde contará com um trajeto cheio de subidas, descidas, muito barro, distribuídos nas propriedades e durante o trajeto, com muita emoção e adrenalina aos participantes, onde o Jeep Clube Iatolá conduzirá o comboio prestando auxílio e orientação a todos que com suas máquinas estiverem percorrendo o trajeto.

Este ano é esperado jipeiros de Itaiópolis, Major Vieira, Papanduva, Canoinhas, Rio Negrinho, São Bento do Sul, Piên, Rio Negro, Lapa, Cruz Machado, Corupá, Luiz Alves, dentre outras.

O Jeep Clube Iatolá agradece desde já ao apoio que sempre recebe da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Prefeitura, proprietários dos terrenos, aos membros do clube, a todos os patrocinadores e a imprensa em geral pela divulgação, bem como a participação de todos que venham prestigiar mais este evento esportivo.

Mais informações podem ser obtidas no Facebook, procurando por “JC Iatola”, onde todos podem interagir com o clube e amigos.