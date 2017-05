Em Concórdia, Mafra Ferromax vence nos pênaltis e avança de fase na Copa do Brasil

Classificado pela a próxima fase, o Mafra Ferromax - a única equipe catarinense na competição - terá como adversário a forte equipe do Atlântico, da cidade gaúcha de Erechim. O primeiro confronto está agendado para o dia 30 de maio, às 20h15min, no Ginásio Wilson Buch

Um verdadeiro teste para o coração! Principalmente para o grande número de torcedores que acompanhavam a partida pelo rádio, na noite de da última terça-feira (16). Tendo como palco o Centro de Eventos de Concórdia, o Mafra Ferromax enfrentou a equipe da casa pelo jogo de volta da primeira fase da Copa do Brasil, a primeira competição à nível nacional do time mafrense.

Com 13 atletas à disposição, o técnico mafrense iniciou o embate com o quinteto: Dudu (goleiro), Cleitão (fixo), Libânio (ala/capitão), Lolatto (ala) e André (fixo). No mesmo dia, em Mafra, o ala/pivô Pitoko, que desde dezembro segue em recuperação de uma cirurgia, iniciou os trabalhos físicos, acompanhados pelo fisioterapeuta Gustavo Les, visando a integração ao plantel nas próximas semanas.

GOLS

Com a vantagem de ter vencido o jogo de ida, no último dia 07, em casa, o Mafra Ferromax fechou o tempo normal da partida com placar desfavorável de 3 a 1. Quem abriu o placar, aos 09min25seg, com um gol do pivô Antonio. Joãozinho, aos 11min38seg anotou para a equipe da casa, igualando o resultado. A virada veio ainda no primeiro tempo, quando Ítalo, aos 18min15seg colocou a bola no fundo da rede mafrense. O segundo tempo veio com o terceiro gol concordiense, anotado por Douglinhas, aos 16min33seg.

O resultado levou o embate para a prorrogação, onde apesar de grandes chances para ambos os lados, os dez minutos complementares terminaram com o marcador zerado.

A classificação, então, foi decidida nos pênaltis. Goleiro Rogério foi para o arco mafrense. Júlio cobrou para o Concórdia e mandou na trave. Libânio chutou e converteu para o Mafra Ferromax. Na sequência, concordiense Pesk também converteu. Fixo Cleitão cobrou o segundo chute mafrense e também balançou a rede. A partida foi definida no terceiro chute da equipe da casa, cobrado por Valença e defendido pelo goleiro Rogério.

Técnico Sandro Colvero considerou o embate como mais um jogo memorável e equilibrado. E destacou também a importância do trabalho de preparação: “Eliminamos dentro da sua casa uma equipe de qualidade, que já foi vice-campeã nacional. Nossa equipe foi briosa, determinada e concentrada, provando mais uma vez que vale a pena trabalhar, se preparar e formar um grupo vencedor”, destacou.

PRÓXIMA FASE

Classificado pela a próxima fase, o Mafra Ferromax – a única equipe catarinense na competição – terá como adversário a forte equipe do Atlântico, da cidade gaúcha de Erechim, a qual disputa a Liga Nacional de Futsal e tem, em seu histórico, a conquista da Taça Libertadores da América (2014) e o título Mundial de 2015.

Conforme determinado pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), o primeiro confronto está agendado para o dia 30 de maio (terça-feira), às 20h15min, no Ginásio Wilson Buch, em Mafra. O embate é mais um considerado histórico, visto ser o primeiro confronto do Mafra Ferromax diante de uma equipe gaúcha.

Já a partida de volta (classificatória), acontece no dia 05 de junho (segunda-feira), também às 20h15min, na cidade de Erechim, noroeste do Rio Grande do Sul.