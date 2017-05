Futsal do CEMMA é bicampeão nos Jogos Escolares Centenário de Mafra

As equipes feminina e masculina do Centro Municipal de Educação do Município de Mafra (CEMMA) têm motivos de sobra para comemorar. Ambas tornaram-se bicampeãs no futsal 12 a 14 anos, da fase municipal dos Jogos Escolares Centenário de Mafra.

Com um placar de 5×1 contra a Escola Municipal de Educação Básica São Lourenço, a equipe feminina do CEMMA conquistou pela segunda vez o título. O time da Escola Municipal de Educação Básica Evaldo Staidel levou o bronze.

A equipe masculina também jogou contra a Escola Municipal de Educação Básica São Lourenço e venceu com um placar de 4×1, comemorando o bicampeonato. Já a Escola Educação Básica Monteiro Lobato ficou com o bronze na disputa.

As competições da fase municipal dos jogos escolares envolvem 16 escolas e 1300 alunos em disputadas de modalidades coletivas e individuais, nas faixas etárias de 12 a 14 anos e 15 a 17 anos, masculino e feminino.

HANDEBOL

A equipe do CEMMA também se sagrou campeã no handebol masculino, 12 a 14 anos, vencendo a Escola Educação Básica Santo Antônio na grande final. O Centro de Educação Municipal Beija-Flor ficou com o 3º lugar. No handebol feminino, a Escola Educação Básica Santo Antônio conquistou o ouro. A prata ficou com as meninas da Escola Municipal de Educação Básica Mario Goeldener e o bronze com a equipe do CEMMA. A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, por meio do Departamento Municipal de Esportes parabeniza todas as equipes, professores e técnicos pela participação nos jogos.