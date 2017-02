Mais de vinte equipes já estão confirmadas no 5º Campeonato Intermunicipal JR03 Soccer/Arena Sports de Futebol Society

Compartilhar no Facebook

Com uma ótima premiação em dinheiro as três melhores colocadas, onde o campeão poderá levar R$ 4.500,00, dependendo o número de participantes, bem como para o artilheiro e goleiro menos vazado, recebem R$ 300,00, onde faltando mais de um mês para o congresso técnico, que acontece 10 de março, um total de 23 equipes já confirmaram suas participações.

Além da ótima premiação em dinheiro, o Centro Esportivo e Recreativo JR03 Soccer, dispõem de uma ótima estrutura física, para bem receber torcedores e atletas, aonde além de assistir jogos de alta qualidade, podem degustar do serviço de bar e cozinha e o ótimo atendimento da equipe de trabalho, liderado por Juliano e Rafinha.

Dentre estas que já confirmaram presença, há de enaltecer as equipes de outras cidades, são elas: Fênix da Lapa, Vista Alegre de Quitandinha, Lageado de Campo do Tenente, CFC Universal de São Bento do Sul, Clube Desportivo Atlético de Timbó Grande, Juventude de Timbó Grande, Paab Buff de Timbó Grande, Tecnoart/São Cristóvão de Papanduva e Pinheiros de Itaiópolis.

De Mafra e Rio Negro já estão confirmadas, a Wisan Calçados/Cofepar (campeã de 2016), Real Madrid (vice-campeã de 2016), DJK Balanças, Vila Real do Faxinal, Butuca Esporte Clube, Butuca/Massaflex, Arena Sport’s/Panificadora Junior/Mix Collor, Coeio/Mil Collor, Sambo FC, PSG, Atlético Rionegrense, ASPM, Unidos da Vila e Os Mala.

INSCRIÇÕES – Você que ainda não inscreveu sua equipe, as inscrições ao preço de R$ 550,00 encontram-se abertas até o dia 01 de março na sede da JR03 Soccer ou pelo telefone (47) – 3642-2954 – ou Watts App – 999966670 – 996521601.

PREMIAÇÃO – Se confirmar 32 equipes o campeão receberá R$ 4.500,00 o vice-campeão R$ 1.500,00 e o terceiro colocado R$ 1.000,00.

Confirmando o número mínimo de 24 equipes o campeão recebe R$ 3.000,00 o vice-campeão R$ 1.500,00 e o terceiro colocado R$ 1.000,00.

É grande a expectativa da organização em fechar com 32 equipes, onde muitas equipes ainda ficaram de confirmar presença.

Monte sua equipe e venha fazer parte do maior evento futebolístico de nossa região, com a participação de tradicionais equipes e a certeza de um nível técnico elevado.