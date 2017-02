Vila Prado estreia amanhã em Mafra na 17ª Copa Serju de Futebol Sênior

Como é da praxe a Copa Serju de Futebol Sênior, está em sua décima sétima edição, abre o calendário esportivo em Mafra, onde promete ser uma das mais disputadas dos últimos anos, com as equipes se reforçando para brigar pelo titulo de 2017.

Representando a cidade de Quitandinha à boa equipe da Vila Prado campeã de 2016, vencendo na final o Hilton do Avencal de Cima do interior de Mafra, vinha de três títulos seguidos e buscava o tetracampeonato, faz sua estreia contra o Ouro Verde da Vila Ivete de Mafra.

O Ouro Verde participando em 2016, não passou da primeira fase e agora espera deixar uma melhor impressão, reforçando seu plantel para brigar por uma das quatro vagas as semifinais.

A Vila Prado vem com a base do ano passado, sendo apontada uma das favoritas a brigar pelo titulo, onde estará buscando o bicampeonato para suas cores, entrando para a galeria das equipes com mais titulo na Copa Serju de Futebol Sênior.

A equipe da Avenida Car de Mafra lidera o ranking, com quatro conquistas (2003/2004/2006 e 2007) e depois mudou o nome para Desportivo Regional, conquistando mais três títulos (2009/2010 e 2011).

O Hilton do Avencal do Saltinho do interior de Mafra vinha soberano na competição, conquistando o tricampeonato em 2013/2014 e 2015, onde a equipe da Vila Prado acabou com sua hegemonia, levantando o titulo de 2016, vencendo por 02 a 01 a final.

PREMIAÇÃO EM DINHEIRO

Esta 17ª edição da Copa Serju de Futebol Sênior distribuirá as quatro melhores colocadas um total de 3.000,00, sendo que o campeão recebe R$ 1.400,00 o vice-campeão R$ 750,00 o terceiro colocado R$ 500,00 e o quarto colocado R$ 300,00.

Haverá troféu disciplina e para o artilheiro e goleiro menos vazado, serão premiados com troféus personalizados.

EQUIPES

Divididas em duas chaves oito tradicionais equipes, estarão brigando pelo titulo, são elas:

CHAVE A – Vila Prado de Quitandinha (atual campeã), Ajax de Canoinhas, Grêmio Saltinho de Mafra e Pinheiros de Itaiópolis.

CHAVE B – Big Safra/Planeta Couro de Papanduva (atual vice-campeã), Center Collor de Rio Negro, Amigos do XV de Rio Negro e Ouro Verde de Mafra.

OBS: Uma chave enfrenta a outra em jogos somente de ida, para se conhecer as semifinalistas.

PRIMEIRA RODADA

Tendo por local o bonito estádio Anayra Chinski Cidral na localidade do Butiá do Braz, os jogos que marcam esta primeira rodada, serão os seguintes.

08h45min – Center Collor de Rio Negro x Pinheiros de Itaiópolis

10h40min – Vila Prado de Quitandinha x Ouro Verde de Mafra