Mafra Ferromax estreia fora de casa com placar positivo na Copa Santa Catarina

O primeiro compromisso do Mafra Ferromax na Copa Santa Catarina – competição gerida pela Federação Catarinense de Futebol de Salão (FCFS), onde sagrou-se campeã na edição de 2016 – terminou com placar positivo para a equipe mafrense na noite do último sábado (29).

Diante do conceituado JEC/Krona (sub-20), o Mafra Ferromax venceu a partida, que teve como palco o ginásio do Grêmio Whirlpool, em Joinville, pelo placar de 2 a 0.

Dudu (goleiro), Cleitão (fixo), Libânio (ala/capitão), Lolatto (ala) e André (pivô) formaram o quinteto inicial pelo lado mafrense, que teve os desfalques dos atletas Pitoko e Marquinhos Carioca, ambos em recuperação de lesão. A partida teve o comando dos árbitros Eli da Silva Santos e Claudionei Laguna.

GOLS

Quem abriu o placar para o Mafra Ferromax, aos 19min15seg do primeiro tempo, foi o pivô Antônio. Ala Lolatto ampliou a vantagem, aos 02min55seg do segundo tempo.

Apesar da pressão do JEC/Krona em buscar o resultado, utilizando inclusive o goleiro-linha, a defesa mafrense não deixou a bola joinvilense passar. Fim de jogo, vitória do Mafra Ferromax por 2 a 0.

Para o técnico Sandro de Oliveira Colvero foi o jogo mais constante e regular da temporada, onde o Mafra Ferromax atuou com boa postura do início ao fim da partida. “Foi um bom jogo, com as duas equipes buscando fazer o seu melhor. Sabíamos que enfrentaríamos uma equipe muito bem orientada pelo seu treinador. Construímos um jogo mais consistente e equilibrado, sabendo fazer as transições defensivas e atacando com inteligência e boa leitura para jogar com objetividade e inteligência. Saímos de quadra com a certeza que entramos novamente forte na Copa Santa Catarina”, comentou.

PRÓXIMO COMPROMISSO

O Mafra Ferromax entra em quadra novamente neste domingo, dia 07 de maio, às 19h, no Ginásio Wilson Buch, diante da equipe de Concórdia. A partida é válida pela primeira rodada da Copa do Brasil, sendo a estreia do Mafra Ferromax em uma competição a nível nacional.

Os ingressos para o jogo, considerado histórico, são limitados e estão sendo vendidos nas Lojas Susin, Auto Posto Novo Milênio, Auto Posto Mafrense e Boutifrango’s.