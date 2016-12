Mafra Ferromax renova contrato com ala Libânio

O ala mineiro defendeu, no ano de 2014, as cores Seleção Brasileira de Futsal, na categoria sub-20

Mais um nome de referência teve sua permanência para a temporada 2017 confirmada pela diretoria do Mafra Ferromax neste sábado (24). O quinto atleta com contratado renovado é o ala Lucas Libânio Silva Rodrigues, conhecido no futsal como Libânio, natural de Belo Horizonte-MG.

Com 22 anos, Libânio traz em seu currículo três temporadas (2013 até 2015) defendendo o Minas Tênis Clube-MTC, time da sua cidade natal. Pela equipe, atuou na Liga Nacional de Futsal nos anos de 2014 e 2015.

Em 2014, o atleta também defendeu as cores Seleção Brasileira de Futsal, na categoria sub-20.

Entre seus títulos, o ala mineiro registra:

РCampẹo Mineiro (2013)

РCampẹo Mineiro (2014)

РCampẹo Mineiro (2015)

РCampẹo Metropolitano (2013)

РCampẹo dos Jogos Abertos de Minas (2013)

РCampẹo Sul-Americano Sub-20 (2014)

РCampẹo Metropolitano (2015)

РVice-campẹo da Fase Regional dos Jogos Abertos de SC (2016)

РCampẹo da Copa Santa Catarina (2016)

“Permanecer no Mafra Ferromax representa muita satisfação pessoal por poder, em mais um ano, ter a oportunidade de vestir essas cores que me proporcionaram muitas alegrias. A minha renovação sem dúvidas foi motivada pela seriedade do projeto e em especial pelo carinho que o torcedor tem pela equipe, alavancando nossas vitórias e apoiando incessantemente em todos os momentos. Para o ano de 2017 espero a continuidade do trabalho sólido que foi feito em 2016 e que possamos representar a equipe com muita garra, entrega e amor que é o que o torcedor merece”, enalteceu Libânio.