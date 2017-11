Mafra Ferromax vence o JEC/Krona e se mantém liderança da Copa SC

Um resultado definido com muito estudo. Assim foi a primeira rodada do returno da Copa Santa Catarina, onde o Mafra Ferromax recebeu o JEC/Krona na noite desta quarta-feira (23), vencendo o embate por 4 a 3, resultado que manteve a equipe mafrense invicta e na liderança da competição.

Técnico mafrense Sandro Colvero – que iniciou o embate com Dudu (goleiro), Cleitão (fixo), Libânio (ala/capitão), Lolatto (ala) e André (pivô) – não pode contar com o fixo Fabiano, que segue no departamento de fisioterapia em tratamento de um entorse de tornozelo.

GOLS

Vitinho, aos 05min11seg balançou a rede para o Mafra Ferromax, anotando o primeiro para a equipe da casa. O empate joinvilense veio aos 19min08seg, com gol de Crystian.

Na segunda etapa, prata da casa Ruan colocou o Mafra Ferromax novamente na frente, balançando a rede aos 09min49seg. O JEC/Krona reagiu – aos 10min43seg, novamente com gol de Crystian – e passou na frente, após Arthur mandar a bola para o fundo da rede aos 13min20seg.

Pivô mafrense André deixou tudo igual novamente aos 15min58seg. O Mafra Ferromax veio com Libânio como goleiro-linha e, através de uma jogada ensaiada, o ala mineiro balançou a rede quando faltavam 20seg para o apito final, decretando a vitória do time da casa. Equipe visitante ainda tentou buscar o empate também com o goleiro-linha, mas foi neutralizada pela defesa mafrense. Fim de jogo, vitória do Mafra Ferromax por 4 a 3.

LIDERANÇA E INVENCIBILIDADE

O resultado positivo diante do JEC/Krona manteve o Mafra Ferromax no topo da tabela da Copa Santa Catarina, com 11 pontos computados em cinco jogos (três vitórias e dois empates). A vitória também mantém a invencibilidade do time mafrense na competição.

O JEC/Krona, por sua vez, aparece na segunda posição, com sete pontos em seis jogos (duas vitórias, um empate e três derrotas). São Lourenço do Oeste, em cinco jogos também computou sete pontos (duas vitórias, um empate e duas derrotas), ficando na terceira colocação.

Também com sete pontos em cinco jogos (duas vitórias, um empate e duas derrotas), a equipe de São Francisco do Sul aparece na quarta posição. A quinta colocação é ocupada por Blumenau, que somou cinco pontos em quatro rodadas (uma vitória, dois empates e uma derrota). Luiz Alves aparece na sexta posição, com quatro pontos em cinco jogos (uma vitória, um empate e três derrotas).

AVALIAÇÃO TÉCNICA

Técnico Sandro destacou a importância da partida, visto a mesma ter proporcionado ao Mafra Ferromax a oportunidade de se manter na liderança da competição abrindo vantagem de pontos em relação as demais equipes. “Sabemos que, por ser o atual campeão e estar na liderança, o Mafra Ferromax é a equipe a ser ‘batida’ nesta competição, então, este embate teve uma importância muito grande para manter esta liderança. Foi um jogo muito disputado e estudado, da mesma forma que estudamos o adversário, certamente o Daniel Jr., grande treinador que é, também mapeou a nossa equipe. Sabendo disso, nos preparamos, para a partida, fazendo um jogo muito equilibrado. Saímos na frente, sofremos a virada, empatamos e, nos minutos finais, na busca pela vitória, utilizando o goleiro-linha, fazendo aquilo que treinamos diariamente, conseguimos o gol da vitória. Tivemos um maior volume de jogo, criamos oportunidades, sofremos com o jogo de transição adversário, mas soubemos reverter a situação adversa com persistência e boa leitura de jogo”, finalizou.

COMPROMISSO NESTE SÁBADO

Neste sábado, dia 26, a bola rola mais uma vez no Ginásio Wilson Buch. Voltando as atenções para o Campeonato Estadual (Divisão Especial), o Mafra Ferromax recebe mais um grande time catarinense, integrante da Liga Nacional: o Concórdia Futsal.

Ao preço promocional de R$ 10 (normal) e R$ 5 (meia-entrada), os ingressos para o embate estão à venda nas Lojas Susin, Auto Posto Novo Milênio, Auto Posto Mafrense e Oxy Academia.