Millacar e Contenda faturam no Intermunicipal de Quitandinha

Encerrou no final de semana os jogos do 9º Campeonato de Futsal de Quitandinha 2016, competição que foi realizada nas categorias livre, veteranos e feminino. As decisões aconteceram no último sábado (17), no ginásio Hilário Gonçalves do Vale. Um bom público acompanhou os duelos decisivos.

FEMININO

Na categoria intermunicipal feminino, o título desta competição ficou com a equipe de Contenda. Com empate em 2 a 2 contra o time de Quitandinha, Contenda chegou aos 13 pontos ganhos e se consagrou campeã do certame. Já a equipe do E.C.O venceu o Full Off Life por 6 a 3, chegou aos 12 pontos, e ficou com o vice campeonato. No outro jogo da rodada, o Campo City derrotou As Meninas da Vila por 1 a 0.

O terceiro lugar deste campeonato ficou com o Full Off Life, com 9 pontos, seguido de Quitandinha (5), Campo City (4) e As Meninas da Vila com nenhum ponto ganho. Com o título da competição a equipe de Contenda faturou R$ 750,00 e troféu, enquanto que o E.C.O. recebeu o prêmio de R$ 250,00. Full Off Life e Quitandinha, terceira e quarta colocadas respectivamente, faturaram troféus oferecidos pela organização. A artilheira do certame foi Bruna Cruz (E.C.O.), com 18 gols marcados e também recebeu troféu. Já as goleiras menos vazadas foram Kelly (Contenda) e Micheli (Quitandinha), com 9 gols sofridos cada.

VETERANOS

Pela Categoria Intermunicipal veteranos, a equipe do Millacar derrotou a Arena Chaveirinho por 3 a 1 e também se consagrou campeã da competição. Sézio (2) e Marcos Aurélio anotaram para o campeão Millacar, enquanto que Ataíde diminuiu para a Arena Chaveirinho.

Já o terceiro lugar ficou com a equipe do Gasdiesel que atropelou o Vista Alegre por 13 a 3. Anderson Taraíra (6), Jean (3), Gilberto (2), Orlando e Amilton marcaram para o Gasdiesel e Fernando (2) e Amauri diminuíram para o adversário.

Com esses resultados, a equipe do Millacar faturou o prêmio de R$ 700,00, seguidos da Arena Chaveirinho que levou R$ 300,00, o Gasdiesel R$ 250,00 e o Vista Alegre faturando R$ 200,00. As quatro melhores equipes também receberam troféus. Já o artilheiro do Veteranos foi Anderson Taraíra, do Gasdiesel, com 14 gols marcados e o goleiro menos vazado foi Amir, da Arena Chaveirinho, com 14 gols sofridos.

LIVRE

Nos confrontos mais esperados pela categoria livre, a equipe do Vista Alegre faturou a competição ao bater o time do Nacional na grande decisão por 7 a 3. Anderson Fila (3), Marquinhos (2) e Andrey (2) balançaram as redes pelo campeão Vista Alegre, enquanto que Dário (2) e Anacleto descontaram para o Nacional.

Já o terceiro lugar foi disputado por Independente e Colúmbia, este último goleando o adversário por 12 a 5. Giba (5), Wesley (4) e Vilerson (3) marcaram para o time do Colúmbia, enquanto Leandro (5) ainda diminuiu para o Independente.

Com o título, a equipe do Vista Alegre que recentemente foi a campeã da Copa Jacob acabou faturando nesta edição o prêmio de R$ 1.000,00, enquanto que o vice campeão Nacional levou a premiação de R$ 700,00. Já o Colúmbia recebeu R$ 300,00 e o Independente R$ 200,00. Todas essas equipes receberam troféus de participação. Já o artilheiro foi Vilerson (Colúmbia), com 17 gols e goleiro menos vazado foi Paulo, do Vista Alegre.

ÚLTIMA RODADA – SÁBADO (17)

16h30 – As Meninas da Vila 0 x 1 Campo City

17h30 – Contenda 2 x 2 Quitandinha

18h30 – Gasdiesel 13 x 3 Vista Alegre (3º lugar Vet.)

19h30 – E.C.O. 6 x 3 Full Off Life

20h30 – Independente 5 x 12 Colúmbia (3º lugar Livre)

21h30 – Arena Chaveirinho 1 x 3 Millacar (Final Vet.)

22h30 – Nacional 3 x 7 Vista Alegre (Final Livre)