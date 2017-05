Equipes de Rio Negro garantem classificação para a próxima fase da Copa Quitandinha de Futsal

Compartilhar no Facebook

No último sábado (20) as equipes de futsal da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Rio Negro voltaram a quadra para realizarem seus jogos válidos pela segunda rodada da “Copa Quitandinha de Futsal 2017”.

Nesta rodada a equipe sub 14 folgou e as duas equipes sub 16 encerraram sua participação na Fase de Grupos, onde ambas garantiram sua classificação para a próxima fase.

Sub 16 – SMEL-RN “A” 02×02 COLUMBIA de Quitandinha

Gols de RN – Gabriel Sokolski e André Konopka.

Sub 16 – SMEL-RN “B” 05×02 PIÊN

Gols de RN – Leonardo Rodrigues, Vitor Goeten, Mateus Colaço, Paulo Rodrigues e Adriano Lang.