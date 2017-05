Etapa do Paranaense de Velocross será em Rio Negro

No próximo final de semana (27 e 28), Rio Negro vai ser sede da 3ª etapa do Paranaense de Velocross. As duas primeiras etapas foram nas cidades da Lapa (12 de março) e São Mateus (23 de abril).

Cerca de 300 pilotos são esperados no Parque Esportivo Maximiano Pfeffer onde competirão em 16 categorias: 65cc, 85cc, 230cc, FLN, Intermediária Especial, Intermediária Nacional, TR 50cc, TR 100cc, VX2, VX3 Especial, VX3 Nacional, VX4 Nacional, VX4 Especial, VX5 e VXF.

As inscrições já podem ser feitas no site da Federação Paranaense de Motociclismo – www.fprm.com.br. Inscrições antecipadas R$ 80,00 e na hora R$ 150,00 até as 18h de quinta-feira pela internet com apresentação do comprovante do depósito na secretaria de prova.

O Rio Negro Moto Club que organiza a etapa informa que neste ano parte da arrecadação com a venda de ingressos será doado ao Hospital Bom Jesus. Os ingressos custam R$ 10,00.

No sábado a partir das 10 horas acontecem os treinos livres e as 15 horas acontece a prova oficial. Domingo a partir das 8 horas acontecem os treinos e as vistorias e ao meio-dia terá o início das provas.

A próxima etapa do Paranaense de Velocross 2017 será no dia 18 de junho na cidade de Quitantinha.