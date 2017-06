Rio Negro garante vaga na final da Copa Quitandinha

No último sábado (10), as equipes de futsal da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL) de Rio Negro se deslocaram até o município de Quitandinha para realizarem seus jogos válidos pelas quartas de finais e semifinais da Copa Quitandinha de Futsal 2017.

Os jogos foram válidos pela categoria sub 16 (2001/2002), onde a SMEL-RN participou com duas equipes, devido ao grande número de atletas que vem participando regularmente dos treinamentos.

SMEL-RN “B” PARA NAS SEMIFINAIS

Com uma equipe mais nova (praticamente todos os atletas nascidos em 2002), a equipe “B” fez a segunda melhor campanha na fase de classificação, garantindo assim vaga direta para as semifinais, onde neste sábado em um jogo muito equilibrado foi derrotada pelo placar de 02×00 pela equipe do Columbia.

SMEL-RN “A” VENCE SEUS DOIS JOGOS E GARANTE VAGA NA FINAL

Ficando com a quarta melhor campanha na fase de classificação, a equipe “A” teve que disputar as quartas de finais, onde venceu de virada o Campo do Tenente por 06×01, com gols de Gabriel Vesoloski (03), Eduardo Jungles, João Stephani e Matheus Henrique.

Já na semifinal, o adversário da vez foi a equipe da casa, onde novamente de virada a equipe de Rio Negro venceu Quitandinha pelo placar de 04×02, com gols de Gabriel Vesoloski (02), Eduardo Jungles e Jhonathan Carvalho.

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Rio Negro parabeniza a todos os seus atletas por mais estes resultados obtidos e agradece aos seus pais por confiarem em nosso trabalho.