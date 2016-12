Wisan Calçados é o novo campeão da Copa Cidade Rio Negro de Futsal

Foram realizadas na noite da última quinta-feira (15), no Ginásio de Esportes José Müller, as partidas finais da “10ª Copa Cidade Rio Negro de Futsal”, envolvendo a decisão da medalha de bronze e a grande final.

THE BRODYS 07X06 JS FUTSAL

As duas equipes mostraram muito respeito com a competição, onde foram praticamente completas para a decisão do 3º lugar, fazendo uma partida muito movimentada de 13 gols, com a equipe do The Brodys alcançando a vitória nos últimos 20 segundos, conquistando desta forma brilhantemente a 3ª colocação.

WISAN CALÇADOS 03 (04 penaltis 03) 03 REAL MADRI

Em uma das melhores finais de todas as edições da Copa Cidade Rio Negro de Futsal, as equipes da Wisan Calçados e do Real Madri fizeram um grande jogo, de muitas alternativas, e com emoção até o último apito.

TEMPO NORMAL

As duas equipes começaram se estudando bastante, com poucas chances claras de gol, onde as defesas se sobressaíram sobre os ataques, fechando o 1º tempo em 00×00. Na volta do intervalo, começou a aparecer as jogadas individuais, com o jogo ficando mais aberto e os goleiros Muralha e Rafinha sendo bem mais exigidos. A Wisan abriu o placar aos 06m40seg com um leve desvio de Cristian Ribas. Logo em seguida aos 09m50seg, Felipinho deixou tudo igual para o Real Madri, placar este que se estendeu até o final do 2º tempo.

PERÍODO EXTRA

Foram 10 minutos alucinantes, onde no intervalo de 1 minuto, o Real Madri abriu 03×01 com gols de Gilsinho e novamente Felipinho, colocando as duas mãos na taça. No 2º tempo do período extra, a Wisan veio para o tudo ou nada, começando já com Goleiro Linha, e deu resultado, descontou logo no início com Guilherme de Barros e buscou novo empate no último minuto através cobrança de Tiro Livre convertido por Maicon Ferreira, fechando o placar em 03×03.

PENALIDADES

Quem fala que as penalidades não são emocionantes, vale a pena ler a crônica desta final, onde o Real Madri abriu 03×00, ficando a um simples gol ou a uma simples defesa do título, mas acabou desperdiçando 4 penalidades seguidas (3 defendidas pelo goleiro Igor Ruchinski da Wisan), cabendo a Alex Buch converter a 7ª cobrança e dar título inédito para a equipe da Wisan Calçados.

PREMIAÇÕES INDIVIDUAIS

O artilheiro da competição foi o atleta Maicon Ferreira da Wisan Calçados (10 gols marcados), e o goleiro menos vazado foi o atleta Jonatas Muralha do Real Madri (10 gols sofridos em 5 jogos).

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Rio Negro parabeniza e agradece a todas as equipes e seus atletas pelo excelente campeonato.